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نتنياهو: إذا هاجم حزب الله إسرائيل "سندمر لبنان بأكمله"!

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2023 11:53 صباحًا
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “حزب الله” من الانخراط في الحرب ضد بلاده، لافتا إلى أنه إذا قام بأي خطأ فـ “سوف يدمر لبنان بأكمله”.

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس السبت، إنه أصدر تعليمات لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن “تل أبيب لن تخضع للضغوط الدولية المتصاعدة”.

وأضاف، “سنواصل القتال حتى نحقق كل أهدافنا. سنواصل عملياتنا حتى القضاء على حماس”.

وأكد نتنياهو أنه لا يمكن أن يستمر قطاع غزة بتهديد إسرائيل، مشيرًا إلى إعادة 110 رهائن بفضل الضغط العسكري والجهد الدبلوماسي.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لـ 7 أيام، عند الساعة 7:00 من صباح الجمعة الماضية 1 كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف العمليات القتالية ضد “حماس” في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

من جانبها، حمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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