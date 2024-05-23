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نتنياهو من الحدود مع لبنان: لدينا خطط تفصيلية ومهمة وحتى مفاجئة

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من مقر القيادة الشمالية، “مصممون على إعادة الأمن والسكان إلى الشمال”.

وأردف نتنياهو، “لدينا خطط تفصيلية ومهمة وحتى مفاجئة”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، بصاروخ موجّه سيارة على طريق كفردجال -النبطية قرب محطة توتال، قبالة “مجمع مدرار الخيري”، ما أدى الى احتراقها، وقد أدّت الغارة إلى إصابة عدد من التلامذة بجروح كانوا في باص يمرّ في المكان.

فيما تشهد الحدود الجنوبية منذ 8 تشرين الاول 2023، تبادلا لإطلاق النار بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

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