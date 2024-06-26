الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
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نتنياهو من الشمال: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر

منذ 3 دقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجنود الاحتياط في الشمال على الحدود اللبنانية، وقال خلال لقائه الجنود، إن كل الأهداف ستتحقق حتى النصر، مشيدا بما وصفها الروح القتالية وتصميم جنود الاحتياط الذين تواجدوا في جهاز أمن الدولة لعدة أشهر.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع حزب الله.

وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل وحزب الله، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأميركية في المنطقة.

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