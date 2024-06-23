نتنياهو: نخوض حرباً على 7 جبهات.. وهذا ما يتم تحضيره للجبهة مع لبنان!

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد 23-6-2024) إن مرحلة القتال الضاري ضد حركة حماس شارفت على نهايتها، لكن الحرب لن تنتهي قبل زوال سيطرة الحركة على قطاع غزة.

وأعلن نتنياهو في حديث مع القناة الـ 14 الإسرائيلية أنه مستعد لصفقة جزئية نعيد بها بعض الأسرى لكنه سيستأنف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.

وتحدث نتنياهو عن أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات مع حماس وحزب الله والحوثيين والمليشيات العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران، لافتاً إلى أنه ليس مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال، مؤكداً على المضي في الاستعدادات لكن من دون الخوض في تفاصيل الخطط.

وقال نتنياهو “بعد انتهاء مرحلة القتال المكثف، سيتسنى لنا نقل جزء من القوات شمالا. وسنفعل ذلك. أولا وقبل كل شيء لأغراض دفاعية. وثانيا، لإعادة سكاننا الذين تم إجلاؤهم إلى منازلهم”.

وأضاف “إن استطعنا، فسنقوم بذلك بالطرق الدبلوماسية، وإن لم نتمكن، فسنفعل ذلك بطريقة أخرى. لكننا سنعيدهم إلى منازلهم”.

وجدد نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية أو تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، قائلاً “نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا، ولا نغفل إمكانية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر ونحن مستعدون لذلك”.

وأضاف رأينا توقفا دراماتيكيا للأسلحة الأميركية ويمكن مواصلة الحرب بما لدينا، لكن نفضل الحصول على مزيد منها.