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نتنياهو: نستعدّ لجميع السيناريوهات مع "حزب الله".. وهذه "الخطيئة الأكبر"

منذ 41 دقيقة
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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أشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنّه ثمة تبادل ضربات على الحدود الشمالية مع حزب الله اللبناني، قائلًا إنّ “هدفنا أولًا وقبل كل شيء هو الانتصار الكامل على حماس وعودة مختطفينا وبعدها سنتعامل مع الشمال”.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلها عنه المتحدث باسمه، قائلًا: “لا أقترح على حزب الله أن يجرب إسرائيل فهذه ستكون أكبر خطيئة قد ارتكبها”.

وتابع قائلًا: “أوعزت للجيش الاستعداد لجميع السيناريوهات للتعامل مع حزب الله”.

كما أكد نتنياهو أن تل أبيب تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية، الأول هو تحقيق انتصار كامل على حماس واسترجاع الرهائن، وثانيًا العمل على ضمان “عدم عودة حماس أو ما يشابهها في اليوم التالي”، و”الجبهة الشمالية تشهد تبادلًا كثيفًا للضربات وتعليماتي للجيش هي الاستعداد لأي سيناريو”.

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