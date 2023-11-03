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نتنياهو يرد على خطاب نصر الله: "لا تختبرونا فسوف تدفعون الثمن غالياً"

منذ 21 ثانية
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداً مباشراً للبنان، مباشرة بعد انتهاء خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وقال نتنياهو بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية: “أقول لأعدائنا في الشمال لا تختبرونا، فسوف تدفعون الثمن غالياً”.

وأكد، في كلمة أذاعها التلفزيون، أنّ إسرائيل لن توافق على أي وقف موقت لإطلاق النار مع “حماس” قبل إطلاق سراح أكثر من 240 أسيراً احتجزتهم الحركة خلال هجومها في السابع من تشرين الأول.

أضاف: “إسرائيل ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار لا يشمل عودة أسرانا”.

وكان نصرالله قد حذّر في خطابه اليوم من أنّ “كل الاحتمالات في جبهة الجنوب مفتوحة” حيث يخوض مقاتلو “حزب الله” اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول بالتزامن مع معركة “طوفان الأقصى”.

وقال نصرالله إنّ القتال مع إسرائيل “سيتطوّر على ضوء الأحداث في غزّة وسلوك العدو تجاه لبنان”.

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