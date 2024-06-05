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نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان

منذ 44 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم من مستوطنة كريات شمونة إن “الأرض احترقت هنا، ونحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان”، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

وقال : “بالأمس احترقت الأرض هنا وأنا سعيد لأنكم أخمدتم الحريق، لكن الأرض احترقت في لبنان أيضا”.

أضاف: “نحن مستعدون لعملية قوية جدا في الشمال”، بحسب تعبيره.

هذا وقال رئيس “الصندوق اليهودي القومي” أمس الثلاثاء 4\6\2024 إن الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال هذه الأيام تفوق الأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية بمرتين.

وصرح رئيس “الصندوق اليهودي القومي” بأن الحرائق أتت على نحو 14 ألف دونم في مناطق الشمال.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن رئيس الصندوق اليهودي القومي أن 90% من غابة جبل نفتالي احترقت.

وأفادت صحيفة “هآرتس” بأنه خلال حرب لبنان الثانية احترقت في شمال البلاد حوالي سبعة دونمات من الغابات.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الأضرار عن الأيام القليلة الماضية من الممكن أن تزداد مع إطفاء الحرائق التي لا تزال نشطة.

والاثنين تطورت 96 بؤرة حريق في هذه المناطق تمت السيطرة على الغالبية العظمى منها، إلا أن الحرائق انتشرت صباح الثلاثاء في غابة بيريا – ميرون حيث لا تزال الفرق تعمل على منع تقدم النيران.

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