نتيجة فحص عقيص الأولى خطأ… “لست مصاباً بفيروس كورونا”

أوضح عضو تكتل الجمهوورية القوية النائب جورج عقيص، أن “معالي وزير الصحة افادني منذ قليل ان نتيجة فحصي الأول الذي اجريته ليل الجمعة كانت خاطئة، حيث تم اخذ العيّنة ذاتها الى مختبر آخر وظهرت النتيجة سلبية. كما اعدت الفحص صباح اليوم واتت نتيجته ايضاً سلبية، مما يعني عدم اصابتي بفيروس كورونا إطلاقاً”.

وتابع عبر”تويتر”، “اشكر وزير الصحة من قلبي على جهوده”.

أضاف عقيص، “اكرر اسفي على القلق الذي تسببت به في اليومين الماضيين لكل من خالطني الاسبوع الفائت. ولكنني آثرت اطلاع الجميع باكرا على وضعي، حرصاً على الشفافية وشعوراً مني بالمسؤولية. ربّ ضارّةٍ تنفع في توعية الجميع الى وجوب الالتزام بأقصى درجات الحذر من هذا الوباء. شكراً من القلب لكل هذا الحب”.