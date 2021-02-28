 نجاة رشدي عن شروط عقد مؤتمر دولي: لا يمكن للامم المتحدة ان تتولى دور الدولة أو ان تحلّ محلّ الدولة

أكدت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، أن الامم المتحدة تتابع باهتمام رسائل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، كما تتابع باهتمام رسائل الشخصيات السياسية والدينية.

وتحدث الى برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، عن اللقاء مع الراعي، قائلة: “اللقاء مع الراعي كان جيّدا جدا وقد بحثنا الازمة الاجتماعية والمالية والسياسية وتشاركنا قلقنا من الظروف الصعبة والحاجة الملحة للتوصل الى حل”.

واضافت: “ناقشنا اراء البطريرك الراعي حول موضوع المؤتمر الدولي”، قائلة: “انا اوضحت له ان قرار عقد مؤتمر دولي لا يعتمد فقط على الامم المتحدة بل على اطراف دولية مستعدّة للمشاركة والتحرك وقبول على صعيد داخلي لبناني”.

وقالت: “عمليا على كلّ الجهات المطالبة بمؤتمر دولي يكون له مشروعا واضحا لتتحرك الامم المتحدة”.

وتابعت: “البطريرك الراعي لديه رؤيا في هذا المجال وهو قال انه بالطبع سيكون هناك حوار داخلي قبل ذلك “.

وشددت على انه “لا يمكن للامم المتحدة ان تتولى دور الدولة او اللاعبين السياسيين أو ان تحلّ محلّ الدولة ونحن نحترم سيادة لبنان”.

وقالت :”الحلّ بتشكيل الحكومة ليس بيد المجتمع الدولي ونحن طالبنا مرارا وتكرار بالتسريع في ولادة الحكومة”.

وختمت موضحة: “اذا كان هناك مشروعا واضحا واتفاقا من جهات لبنانية واضحة ودعم من المجموعة الدولية لدعم لبنان يمكن ان يكون هناك مؤتمرا دوليا ولكن لن يكون هناك مؤتمرا كهذا لأن البطريرك طلب ذلك وحيدا أو لأن الامم المتحدة قررت”.