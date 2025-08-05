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نجاة صليبا: لقرار وزاري فوري يُلزم" حزب الله" تسليم سلاحه للدولة ضمن جدول زمني محدد

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - أغسطس - 2025 2:12 مساءً
نجاة عون صليبا

نجاة عون صليبا

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قالت النائبة نجاة صليبا في تصريح: “اليوم، تجتمع الحكومة لتقرّر: هل يختار لبنان طريق الحرب أم طريق الدولة؟، لطالما استغلّت سلطة السلاح والفساد عامل الوقت لتمييع أي محاولة إصلاح. في لبنان، أصبح الوقت سلاحاً بحد ذاته، تُفرَّغ من خلاله الاتفاقات من معناها، وتُؤجَّل الإصلاحات إلى أجل غير مسمّى”.

وأضافت: “هذا النمط بلغ ذروته اليوم مع التحدي الأخطر: وضع كل السلاح تحت سلطة الدولة والجيش اللبناني، من دون جدول زمني واضح، تبقى الوعود حبراً على ورق، ويزداد تقويض السيادة وتآكل الثقة الشعبية والدولية”.

ودعت” الحكومة إلى إصدار قرار وزاري فوري يضع جدولًا زمنيًا ملزمًا لتسليم حزب الله كل أسلحته إلى الدولة. فقط بخطوات عملية ومحددة يمكن استعادة السيادة وبناء الثقة مجدداً”.

ويستعد فيه القصر الجمهوري اليوم الثلاثاء لاستضافة جلسة مفصلية دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام.

الجلسة اليوم تهدف لتمرير بند طال انتظاره: حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يعني كسر احتكار “حزب الله” للسلاح الثقيل والخفيف خارج منظومة الجيش.

ورغم تمسك الحزب العلني بسلاحه واعتباره “ضمانة لأمن لبنان”، تشير التحركات خلف الكواليس إلى وجود مساع للبحث عن “مخرج مشرّف” لهذا الملف المعقّد.

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