الجمعة 26 رجب 1444 ﻫ - 17 فبراير 2023 |
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نجاة صليبا: معركتنا طويلة الأمد

منذ 9 دقائق
نجاة صليبا وملحم خلف في قاعة مجلس النواب

نجاة صليبا وملحم خلف في قاعة مجلس النواب

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يتراجع الاهتمام الإعلامي باعتصام النائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف في مجلس النواب، من دون أن يزعزع الأمر يقينيهما بثبات الخطوة التي يقومان بها منذ ما يقارب الشهر كفعل احتجاج ديموقراطي أخلاقي على ما وصلت إليه البلاد، ومن منطلق مسؤوليتهما التاريخية التي تحمّلانها يوم اقترع لهما الراغبون في التغيير.

وفي هذا المجال، أوضحت صليبا أنها صامدة في المجلس الى أن يتم فتح الجلسات المتتالية في مجلس النواب لتفعيل الديموقراطية والمؤسسات التي داسوا عليها على مدى سنوات عديدة. فالتغيير يبدأ من احترام الدولة ومؤسساتها وليس بتأليه الأشخاص”.

وقالت: “الإعلام يسعى الى الـ scoops، ومعركتنا اللا عنفية طويلة الأمد وتحتاج الى نفس، وخصوصاً حين يكون الفساد متجذّراً لسنوات”.

وأوضحت أننا نخوض معركة احترام المؤسسات والدستور والقوانين. هذا ليس اعتصاماً. المؤسسة هي عكس المحاصصة والزبائنية والتبعية والذل و”البهدلة” على باب الزعيم”.

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