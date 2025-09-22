نجاة عون ترفع إخبارًا بشأن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة

أشارت النائب نجاة عون صليبا في تصريح : “استنادًا إلى تحقيقات علمية أجرتها بالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية برئاسة الأستاذ رشاد رافع ومكتب المحامي شكري حداد، وتأكيدًا لتقرير ديوان المحاسبة، تقدّمنا بإخبار أمام المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار حول الجرائم البيئية الجسيمة الناتجة عن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة”.

وأضافت: “هذا التعطيل ناتج عن هدر المال العام، ويشكّل جريمة بيئية وصحية مستمرة، أضرت بالأنهار والمياه الجوفية والبحر، وتسبّبت بأذى مباشر لصحة الإنسان، وصولًا إلى أمراض وتلوث قاتل في بعض المناطق”.

وأوضحت: “هذه الدعوة موجّهة إلى القضاء لتحمّل مسؤوليّاته بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل متورّط في الإهمال والفساد والضرر الممنهج. هدر المال العام، وتعريض المواطنين لجرائم تهدد صحتهم وتفتك بأرزاقهم وتدمّر بيئتهم، ليست مجرد مخالفات، بل جرائم كبرى بحق الشعب والوطن. لن نسمح بمرورها بلا حساب، والمطلوب العدالة والمساءلة الصارمة، لأنّ التستّر والتساهل يعني التواطؤ في استمرار الجريمة”.