نجاة عون: صفقات تحت الطاولة بين "الوطني الحر" و"حزب الله"

رأت النائبة نجاة عون صليبا أنه “من المبكر التحدث عن فشل المبادرة الفرنسية في الملف الرئاسي”، معتبرة أن “هناك صفقات تحت الطاولة بين التيار الوطني الحر وحزب الله ليقبل التيار بمرشح الحزب”.

وبالنسبة إلى محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أشارت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى “فشل في الداخل في سير التحقيقات والمحاكمات”، لافتة إلى أن “الخارج لن يتكل على التحقيق المحلي اللبناني”.

وقالت: “إن تقرير شركة ألفاريز ومارسال يكشف كيف كان سلامة الآمر الناهي في أموال اللبنانيين، وهناك فضائح كبرى تفيد بأن سلامة تصرف بشكل خاطئ وهناك متورطين معه من سياسيين ومساعدين ومستشارين”.

وعن قول وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان أموال الفيول موجودة في الجباية وما نحتاجه فقط الدولارات، سألت: “على أي سعر صرف الجباية والتسعيرة؟”.

ورأت أن “هذه الخطة صحيحة على الورق ولكنها لا تطبق بسبب عدم توافر الأموال”.