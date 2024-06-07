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نجاة عون: كل المبادرات الرئاسية "مضيعة للوقت"

منذ 3 ساعات
النائبة نجاة عون

النائبة نجاة عون

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وصفت النّائبة نجاة عون صليبا كل المبادرات الرئاسية بـ”المضيعة للوقت”، معتبرة ان “الملف لن يصل الى خواتيمه قبل الوفاق الخارجي، لان البعض ينتظر الظروف الإقليمية التي تتناسب مع مصالح حزبه”.

وشدّدت في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على “وجوب تطبيق الدستور والذهاب الى مجلس النواب والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من دون انتظار أي توجيهات خارجية او ظروف إقليمية”.

ودعت الى “وجوب انتظام عمل المؤسسات اولاً قبل التفكير في اي تعديل للدستور، لتفادي الثغرات التي يتضمنها، او سيبقى الفريق الآخر انتقائياً في تطبيق بنوده”.

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