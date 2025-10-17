نجاة عون: 17 تشرين أرسى أسس التعافي واستعادة استقلالية القضاء في لبنان

أكدت النائبة نجاة عون، في ذكرى انتفاضة 17 تشرين، أن هذه الذكرى حققت انتصارين مهمين للبنان. الأول يتمثل في انتظام عمل المؤسسات عبر متابعة الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام للدستور، بما يضمن بناء الدولة.

وأوضحت عون في حديث لإذاعة “لبنان الحر” أن المطالب التي خرجت بها الانتفاضة أصبحت على المسار الصحيح، مؤكدة أهمية العمل مع الرئيسين على بناء دولة قوية، يسيطر على سلاحها الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

أما الانتصار الثاني، بحسب عون، فيتمثل في عودة القضاء إلى الانتعاش وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي، مشيرة إلى أن الطريق نحو التعافي بدأ منذ 17 تشرين، ويستهدف الوصول إلى استقلالية القضاء.

وفيما يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، أشارت عون إلى أن جميع ناشطي الانتفاضة سيجتمعون لتحديد الأهداف وتسمية ممثلي الانتفاضة في انتخابات 2026، مؤكدة أن الأهم هو تحقيق الهدف، حتى لو تغيّر الأشخاص الممثلون.