نجاح وزارة الثقافة وسفير لبنان بـ ألمانيا في استرداد رأس أشمون الأثري

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الثقافة، محمد وسام المرتضى، اليوم عن نجاح سفير لبنان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور مصطفى أديب، في استرداد رأس أشمون الأثري. تم تسليم الرأس إلى السفير أديب من قبل رئيس مكتب الشرطة الجنائية – فرع الممتلكات الأثرية والفنية في ولاية بافاريا، السيد كريستيان كلاين.

أضاف البيان: “تأتي عملية التسليم في سياق المبادرة التي قامت بها وزارة الثقافة اللبنانية بالتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية ممثلة بالسفارة اللبنانية في برلين، وقد توجهت السفارة بالشكر الى كل من وزارة الخارجية الألمانية، الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا ودار المزاد Gorney &Mosch وسوف يصار الى شحن القطعة الاثرية المستعادة الى لبنان بالطرق المناسبة وتسليمها الى وزارة الثقافة”.

تابع: “وكان الوزير المرتضى قد وجّه عبر وزارة الخارجية كتاباً الى السفارة اللبنانية في برلين لاسترداد قطعة أثرية مسروقة من لبنان كانت مدرجة ضمن لائحة المزاد المنظم من Gorney & Mosh في مدينة ميونيخ الألمانية، وبنتيجة اتصالات سفارة لبنان في برلين مع الجهات الألمانية المعنية، تم سحب القطعة الأثرية واستلامها من السفارة يوم أمس”.

ختم البيان: “يشار الى ان رأس أشمون الأثري المستعاد مدرج على لائحة الجرد الخاص بالمديرية العامة للآثار وتم توثيقه وفق الأصول من العالم دونان الذي كان يشرف على الحفريات الأثرية – موقع بستان الشيخ بالقرب من مدينة صيدا، وقد أودع الرأس حينها في مستودعات صيدا ثم نقل الى مستودعات جبيل حيث تمّت سرقته بين 29-30 تموز من العام 1981”.