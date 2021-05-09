نجار: بدء أعمال صيانة الاوتوستراد من نهر ابراهيم وصولاً الى نهر الكلب

أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار في بيان، أن “ورش مؤسسة رشيد الخازن للتعهدات، بدأت منذ صباح اليوم أعمال صيانة الاوتوستراد الساحلي ابتداء من نهر ابراهيم وصولا الى نهر الكلب، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل”.

ولفت المكتب الى أن هذه “الاعمال تأتي بطلب من الوزير نجار وبتجاوب وتقدمة من النائب والوزير السابق الشيخ فريد هيكل الخازن، حفاظا على السلامة العامة وللحد من مخاطر السير”.

وأثنى على تجاوب الشيخ الخازن، لافتا الى أننا في “أمس الحاجة الى أقصى درجات التعاون بين الوزارة والمؤسسات الفردية للحفاظ على سلامة المرور، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نمر بها”.