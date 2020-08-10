نجار: علينا التعاون لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية عمل المرفأ

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اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار ظهر اليوم، مع لجنة ادارة مرفأ بيروت، في حضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، حيث تم البحث في أوضاع المرفأ ومدى جهوزيته وما يمكن أن يقدمه من خدمات في الوقت الراهن بعد الكارثة التي المت به من جراء الانفجار الاخير.

وعول الوزير نجار على “التعاون بين الجميع لتحقيق التكامل وتأمين كل ما يلزم لجهة تأمين استمرارية العمل بعد ان اصبحت محطة الحاويات في المرفأ في جهوزية كاملة للعمل”، مشيرا الى “ان المرفأ رئة لبنان والمناطق المحيطة به، ويتمتع بمزايا عديدة لموقعه المحوري والاهم في الحوض الشرقي للبحر المتوسط”.

ولفت الى “ضرورة تكليف رئيس مجلس ادارة ومدير عام ملم بالعمل المرفئي من قبل مجلس الوزراء لإعادة تشغيل المرفأ في أسرع وقت ممكن”.