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نجا بأعجوبة.. العدو يطلق الرصاص على مواطن لبناني في الوزاني

منذ 54 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الجيش الإسرائيلي أطلق 5 طلقات نارية على سيارة رابيد تعود للمواطن م.ع. (من بلدة كفركلا)، في منطقة الوزاني دون اصابته، ونجاته باعجوبة.

وعلى الأثر قامت دورية من الجيش اللبناني بسحبه من المكان المذكور.

كما وأفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” في مرجعيون، أن العدو أطلق منذ قليل النار في الهواء، لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، عن إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن “الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها”، مضيفا أن الصاروخ “لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول”.

وأشار البيان إلى أنه “ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث”.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” منذ بدء المواجهة بين “حماس” وإسرائيل في 7 أكتوبر.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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