نجل اللواء الحسن: تحیّة إكبار لطلاب غزة الذین یواجھون ویلات الإعتداءات الغاشمة بحقھم

أقامت “مؤسسة اللواء وسام الحسن” حفل توزیع جائزة “الشھید محمد الشعار”، في دارة اللواء الشھید في بتوراتیج – الكورة، في حضور مارینا توما عبد المسیح ممثلة النائب أدیب عبد المسیح، والد الشھید الرائد وسام عید، والدي الشھید محمد الشعار ومدراء الثانویات الرسمیة التي تخرج منھا الطلاب الفائزون والذین حضروا برفقة ذویھم.

كما قدم للحفل الأستاذ سراج الحسن، وألقى نجل اللواء الحسن، مازن، كلمة رحّب فيها بالحضور، مشدداً على “الحیّز الكبیر الذي كان یخصصه اللواء الشھید لتحصیل العلم”، موجّهاً “تحیة إكبار لطلاب غزة الذین یواجھون ویلات الإعتداءات الغاشمة بحقھم”.

ثم تكلم والد الشھید الشعار معرباً عن شكره لما تقدّمه “مؤسسة اللواء الحسن” إحیاء لذكرى نجله الذي وصفه ب”أیقونة الشباب المقبل على العلم والحیاة والرافض لسیاسة الجھل والموت”.

بعدها،وزّعت الجوائز على 6 طلاب متفوقین وهم: ريم احمد الناظر، رينات خالد عبد الوهاب، زينة القاسم، رانيا خليل المصري، شربل الياس البايع وغايال جان هيفا.