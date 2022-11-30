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نجل مقتحم بنك الاعتماد اللبناني لصوت بيروت: جوزيف طربيه هو المسؤول عن أرواح المحتجزين داخل البنك

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2022 12:29 مساءً
نجل المودع وليد حجار

نجل المودع وليد حجار

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اقتحم المودع وليد حجار بنك الاعتماد اللبناني فرع شحيم، واحتجز عدداً من الموظفين ويسكب البنزين مهدداً بحرق البنك.

من جهته أكد نجل المودع وليد حجار في حديث لصوت بيروت إنترناشونال، بأن عائلته قدمت في وقت سابق شكوى على البنك، بسبب حاجتهم الماسة لوديعتهم التي تقدر بـ 242 ألف دولار، لإتمام علاج والدته التي تراجعت حالتها الصحية.

وأضاف: “نحن طلبنا من البنك جزء من الوديعة بقيمة 25 الف دولار لعمل الفحوصات اللازمة لوالدتي، لأن ما يجنيه والدي يكفي إلا لأكلنا وشربنا فقط”،

مشيراً إلى أن والده اقتحم البنك اليوم، بسبب تردي الوضع الصحي لوالدته، مؤكداً أنهم لن يخرجوا اليوم من هنا إلا بالحصول على الوديعة كاملة.

نجل المودع حجار كشف تفاصيل عن الوضع الصحي المتردي لوالدته التي لم يعد بمقدورها ان تتحمل الألم، وهي تعاني من سرطان في الرئة، ولم نعد نستطيع تحمل كلفة الفحوصات المرتفعة في المستشفيات.

مشيراً إلى أن مستشفى قلب يسوع أن يستقبلها إلا عند دفع مبلغ 15 ألف دولار فريش، وحالياً لا نملك أي شيء لبيعه وتسديد التكاليف.

وحذر نجل المودع حجار من أن والدي جدي جداً اليوم، وممكن بأي وقت يقدم على إحراق البنك، فهو مستغني عن حياته بعد ما حدث معنا

كما حمل رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني جوزيف طربيه مسؤولية تعرض أي شخص داخل البنك لأي خطر.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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