نجم في زيارة تفقدية لمحكمة سجن رومية: للاسراع في صدار الاحكام

تفقدت وزيرة العدل البروفسورة ماري كلود نجم، ترافقها المديرة العامة للوزارة القاضية رولا جدايل، قاعة المحاكمة في السجن المركزي في رومية، حيث كان في إستقبالها قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الايوبي.

وجالت نجم على النظارات، في قاعة المحاكمة واطلعت على سير المحاكمات والجلسات في ظل ازمة انتشار وباء الكورونا.

نجم

بعد الجولة، قالت نجم: “أردنا اليوم ان نطلع عن قرب، مع المديرة العامة لوزارة العدل، على استئناف المحاكمات في جنايات جبل لبنان في هذه القاعة، فمنذ اتخاذنا القرار مع مجلس القضاء الاعلى تم انجاز اكثر من 383 جلسة محاكمة في هذه القاعة، وهي خطوة جدا مهمة نظرا لعدم امكانية سوق الموقوفين بسبب ازمة الكورونا. استطعنا ان نستعمل هذه القاعة التي جهزت منذ العام 2011 وكان من الضروري اطلاق العمل فيها اليوم”.

وردا على سؤال لمندوب “الوكالة الوطنية للاعلام”، قالت نجم: “عندما أخذنا القرار مع مجلس القضاء الاعلى بعودة عقد الجلسات في هذه القاعة، أحببت ان أشاهد عن قرب سير العمل، وهدفنا تفعيل العمل اكثر”.

اضافت: “باشرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، اليوم بهيئاتها الثلاث، العمل ونتطلع في القريب العاجل ان تبدأ جلسات قضاة التحقيق ايضا، وندرس امكانية توسع هذه الخطوة لغير مواقع، وندرس تعديل القانون لتستفيد محاكم غير جبل لبنان من استعمال هذه القاعة المجهزة للجلسات”.

واكدت “ان هدفنا تسريع المحاكمات في الجنايات وغيرها، خصوصا وان مدة التوقيف الاحتياطي تطول”.

ووجهت نجم نداء للقضاة بأن يسرعوا في البت في الملفات واصدار الاحكام، وقالت: “يجب ان نأخذ في الاعتبار كرامة الانسان وطول مدة التوقيف الاحتياطي. القضاة هم سيف العدالة واوجه شكري اليهم على كل الجهود المبذولة واقدر عملهم”.

كما طلبت من المحامين التجاوب وحضور كل الجلسات وعدم تأجيلها، مشيرة الى ان نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت رحبتا بخطوة عقد الجلسات في هذه القاعة”.

واعلنت وزيرة العدل انه سيكون لها زيارات تفقدية اخرى للنظارات في لبنان.