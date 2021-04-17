نجم: لن أكون شاهد زور على ما يحصل... "بيكفي بهدلة"

أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بعد الاجتماع القضائي الطارئ أن ما حصل في الأمس مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين و”اللي بدو يزعل يزعل”.

وقالت نجم في مؤتمر صحفي: “أنا لا أنصّب نفسي حكماً ولن أدخل في لعبة الاصطفاف رغم المحاولات لجرّي إلى هذا المكان وليست لديّ أي تبعيّة سياسيّة بل مرجعيّتي الوحيدة هي القانون والمؤسسات”.

وأضافت: “الموضوع يتعدّى الخلاف على الصلاحيات بين مرجعيّتين قضائيّتين واللبنانيون أصبحوا شاهدين على أنّ القضاة تابعون إلى جهات سياسيّة”.

ورأت أن هناك قضاء عاجز عن محاربة الفساد وهيئة التفتيش القضائيّ دورها إجراء التحقيقات اللازمة وعليها وضع يدها على كامل هذا الملف.

وتابعت: “بيكفي بهدلة” والمعالجة لا تحصل في الإعلام بل عبر المؤسسات وواقع القضاء في لبنان أصبح صعباً جداً ولم أترك كتاباً إلاّ ورفعته لكنّ المشكلة هي في النظام والأشخاص فيه.

وأردفت: “سمعتُ إهانة بحق القضاء في مجلس النواب عندما كنّا نناقش قانون رفع السريّة المصرفيّة ولم أكن أعتقد يوماً أنّني سأعيش ما أعيشه كوزيرة للعدل”. وأكدت نجم انها لن تكون شاهد زور على كل ما يحصل.

ودعت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الإسراع بإقرار قانون استقلالية القضاء فوراً.