نجوى كرم تتألق بحفلها الأونلاين الأوّل في العيد

أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلها الأونلاين الأوّل على تطبيق “شاهد” مساء أمس الخميس 18 أيار، ضمن حفلات شركة “روتانا” بمناسبة عيد الفطر.

قدّمت نجوى كرم من منزلها حيث أقيم الحفل مجموعة من أشهر أغانيها نذكر منها “قمر العشاق” و”ملعون ابو العشق” و”هيدا حكي” و”أنا ما فيي” و”صحابي هجروني” و”بتوثق فيي” و”هجروني” و”لشحد حبك” و”شو مغيرة” والعمر مشوار” وغيرها من الأغاني. كما غنت موال خاص بعيد الفطر أهدته لجمهورها في الوطن العربي.

واستعرض القائمون على الحفل لقطات ومقاطع من مسيرة نجوى كرم الفنية وبداياتها والتي عرض بعض منها لأول مرة على تطبيق “شاهد” في هذه المناسبة التي انتظرها الآلاف من محبّي نجوى.

لقاء على هامش الحفل:

على هامش الحفل، أجرت نجوى كرم لقاء مع الإعلامي علي العلياني، فسألها الأخير عن الدروس التي استفادت منها خلال فترة الحجر المنزلي التي سببتها “كورونا” فأجابت: “أركز في حياتي على المحبة ، التي أعتبرها السلاح الوحيد الذي نملكه ومن يبخل بمحبته يكون بخيلا والله لا يحب غير الشجاعة والمحبة”.

وهل شعرت نجوى بحالة من الملّل في هذه الفترة قالت: “أبداً، فمن يصلي لا يشعر بالملّل، بالعكس كان لنا عودة للذات وأمل بالغد”.

وأضافت: “يجب أن تشرق الشمس من جديد، ودائمًا بعد كل هبوط هناك طلعة”.

ورداً على سؤال، متى ستعترف نجوى أنها شاعرة، تهربت نجوى من الاجابة وأجابت بحنكة أن “الانسان في حال اعترف يفشل، لذا، من الأفضل أن لا يقوم بذلك”.

واعترفت نجوى أنها “كتبت بعض النصوص خلال أزمة “كورونا”، ولكن ستتريث في نشرها، بانتظار أن تشرق الشمس، وستغنيها بفرح، كونها من مناصري الأمل في هذه المرحلة الصعبة. ورفضت نجوى أن تفصح عما كتبته واكتفت بالقول لـ علي العليان: ” بيتي كلو الكن”.

وعن بلدها لبنان قالت نجوى أن “لبنان بغرفة العناية الفائقة ويحتاج إلى إنعاش كي يعود ويصبح قلب العالم”.

وتصدرت نجوى كرم التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي طيلة فترة عرض الحفل، حيث تفاعل معها المشاهدون عبر هاشتاغ “معيدين مع نجوى كرم”، ولاقت أيضًا إطلالتها في الحفل إعجاب وتفاعل الجمهور.