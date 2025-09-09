نجيب ميقاتي: لوقفة جامعة توقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة

اعتبر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في بيان، أن “العدوان الإسرائيلي على دولة عربية وانتهاك سيادتها أمر مرفوض بالمطلق”.

وقال: “نعبر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل، ونجدد المطالب بوقفة جامعة توقف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة”.

من زاوية آخرى صدر عن رئيس الحكومة نواف سلام البيان الآتي: “تدين الحكومة اللبنانية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة. إن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية. وإذ تؤكد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

كما ودان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس” يتولون إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: “إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر اصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة، وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق”.