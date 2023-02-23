نحاس: إمكانية مصرف لبنان لـ "لجم الدولار" أصبحت محدودة

أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس أنّ “اجتماع السراي اليوم هو لبحث إمكانية قيام مصرف لبنان بدور للجم الدولار”.

واعتبر نحاس في حديث للـLBCI أنّه “عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور وهذا لا يعني أن مصرف لبنان ليس لديه الإمكانية ولكن أصبحت محدودة”.

وعن الكتاب الذي وجّهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في ما يتعلق بالقاضية غادة عون، قال: “مسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة جدًا، ومدعي عام التمييز أصدر قرارًا منعها من التدخل، ولكنها لم تمتثل”.