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نحاس: مصالح الناس هي التي تحدد النطاق الضيق لعمل مجلس الوزراء

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2022 12:11 مساءً
نقولا نحاس

نقولا نحاس

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أوضح مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، نقولا نحاس، أن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد أمس الجمعة برئاسة ميقاتي، كان هدفه تحديد مفهوم النطاق الضيق لعمل مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي.

ولفت نحاس، في حديث عبر الـLBCI، إلى أن الدستور تحدّث عن النطاق الضيّق لعمل الحكومة في ظل الفراغ ولم يذكر مصطلح “الضرورة”، مشدداً على وجوب عدم الخلط بين المصطلحين.

واشار إلى أن اللجنة المؤلّفة من الوزراء القضاة، والتي تألّفت بعد الاجتماع التشاوري هذا، ستفسّر الدستور ومصطلح النطاق الضيق وتحلّ هذا الجدل، مؤكدا أن مجلس الوزراء يحدد ما هو النطاق الضيق، ورأى أن مصالح الناس هي التي تحدد النطاق الضيق.

وكشف نحاس أن ميقاتي صارح الوزراء في اجتماع أمس بالقول إنه كان ينتظر أن يعرض، خلال الجلسة الحكومية التي انعقدت، جدول الاعمال ليحدد الوزراء خلال الجلسة ذاتها البنود التي سيناقشها ضمن النطاق الضيق لعمله.

من جهة أخرى، أكد مستشار ميقاتي أن رئيس حكومة تصريف الاعمال لا يمكنه أبدا أن يهدّد بالاعتكاف لان ذلك لا ينطبق مع روحيته، كاشفا أن اللقاء الذي جمعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كان صريحا ووطنيته تمنع الاشكالات الحاصلة أن تأخذ طابعا طائفيا.

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