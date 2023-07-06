نحاس: ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح إسم حاكم جديد لمصرف لبنان

أشار الوزير السابق نقولا نحّاس لـ”mtv”، الى ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يُمهّد أرضية التوافق السياسي لطرح إسم حاكم جديد لمصرف لبنان على طاولة الحكومة”، معتبرا ان “الأولوية هي أن يكون الحاكم اصيلا يوحي بالثقة، لأن تسلم النائب الاول قانوني، لكنه لا يوحي بالثقة على المدى الطويل”.

وأضاف: “التعيينات لملء الفراغ من صلاحيات الحكومة دستوريا، ولا تستوجب صلاحيات استثنائية، بل تستوجب توافقاً واكثرية ثلثين، والدستور يفرض اجتماع الحكومة بالمعنى الضيق وتسيير المرفق العام”. وأوضح ان “عند الانتهاء من استحقاق الحاكمية، ننتقل الى التعيينات العسكرية التي توازيها أهمية، ويمكن معالجة المسألة مع وزير الدفاع لأن الموضوع ليس بالتحدي، بل بالموقف الواجب اتخاذه”.