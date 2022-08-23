الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نحمّل السلطة المسؤولية.. جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحذّر من خطوات تصعيدية

منذ 39 دقيقة
أهالي ضحايا انفجار المرفأ

أهالي ضحايا انفجار المرفأ

A A A
طباعة المقال

أعلنت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت “أننا سنُقفل الطريق كموقفٍ تحذيريّ وستكون لنا مواقف تصعيديّة في الأيام المقبلة في حال لم تقم الحكومة بخطوات تنفيذيّة لحماية الجزء الجنوبي للأهراءات”، مضيفة “من حقنا أن نكون بكلّ تفاصيل القرارات وبكيفية التعاطي بكلّ ما يتعلق بفاجعة 4 آب وعلى السلطة أن تحترم الأهراءات لأننا نعتبرها مدافن تحفظ رفات ضحايانا وهي موقع مقدّس ونريد الحفاظ عليها لتكون ذاكرة جماعيّة وضمن لائحة الجرد العالمية”.

وأضافت “نحمّل السلطة مسؤولية طريقة التعاطي مع الأهراءات وما قامت به حتى خسرنا الجزء الشمالي بشكلٍ كامل”.
وقالت “عدم إطفاء الحريق في الأهراءات أمر مفتعل وأركان السلطة يتقاذفون المسؤولية على بعضهم البعض”.

    المزيد من أخبار لبنان

    فراس ابيض
    الابيض بحث مع وفد من البنك الدولي في مشاريع التعاون
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي أطلق أطرا مرجعية ومؤلفات تتعلق بالمدرسة الفعالة
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    فياض: لم نتلقَّ أي عرض من تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا