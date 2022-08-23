نحمّل السلطة المسؤولية.. جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحذّر من خطوات تصعيدية

أعلنت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت “أننا سنُقفل الطريق كموقفٍ تحذيريّ وستكون لنا مواقف تصعيديّة في الأيام المقبلة في حال لم تقم الحكومة بخطوات تنفيذيّة لحماية الجزء الجنوبي للأهراءات”، مضيفة “من حقنا أن نكون بكلّ تفاصيل القرارات وبكيفية التعاطي بكلّ ما يتعلق بفاجعة 4 آب وعلى السلطة أن تحترم الأهراءات لأننا نعتبرها مدافن تحفظ رفات ضحايانا وهي موقع مقدّس ونريد الحفاظ عليها لتكون ذاكرة جماعيّة وضمن لائحة الجرد العالمية”.

وأضافت “نحمّل السلطة مسؤولية طريقة التعاطي مع الأهراءات وما قامت به حتى خسرنا الجزء الشمالي بشكلٍ كامل”.

وقالت “عدم إطفاء الحريق في الأهراءات أمر مفتعل وأركان السلطة يتقاذفون المسؤولية على بعضهم البعض”.