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"نحن أمام ٤٣ مليار $ دين".. بو عاصي: العونيون لم يقوموا بأي خطوة للحد من ذلك

9 - أبريل - 2021
بو عاصي

بو عاصي

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غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي عبر صفحته على تويتر قائلاً “كلمة سلفة من خزينة الدولة لشركة كهرباء لبنان كذبة لانه لم يتم إرجاع أي سلفة. العونيون استلموا الملف ونحن أمام ٤٣ مليار $ دين ولم يقوموا بأي خطوة للحد من ذلك”.

واضاف “كان مطلوبا منهم استبدال النفط بالغاز ووقف الهدر، فأين خطة زيادة الإنتاج؟ كل وزير كان يضع خطة جديدة رغم أنهم من الفريق نفسه”.

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