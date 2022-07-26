نحن عم نموت.. ماذا يحدث في سجن رومية؟

سادت فوضى عارمة مبنى المحكومين في سجن رومية إذ طالب السجناء بإقرار قانون العفو العام “لأنّ الوضع لم يعُد يُحتمل”.

وفي مقطع فيديو صُوّر في المبنى، أكّد المساجين تعرّضهم للضرب والتعذيب، وأشار أحدهم إلى “غياب المياه والطعام والأدوية، وسط تفشّي الأمراض”.

وأورد حساب “لجنة العفو العام – سجناء لبنان” في “فايسبوك” تعليقاً على الفيديو جاء فيه: “ساعدونا نحن اختقنا جوّا. إذا منعمل انتفاضة بتفوت قوة شغب بتكسّرنا وإذا تواصلنا مع الإعلام بصير علينا عقوبة. فلمين نحن بدنا نشكي وجعنا؟”.

وأضاف الحساب: “نحن عم نموت. حتى كهربا بتقنين ومي ولا مرواح، ولا فينا نعمل أكل بسبب الكهربا… كم واحد صار ميّت عنا والدولة والعالم ما تحركوا شو نحن مش بشر أو شو؟ ساعدونا وهلق مكافحة الشغب عم يحضّروا يفوتوا لعنا”.