نحو طرقات أكثر أمانًا.. بلدية ميروبا توقع اتفاق تعاون مع "يازا"

نظّمت بلدية ميروبا ندوة حول السلامة المرورية، في إطار سعيها لجعل البلدة نموذجًا في مجال السلامة العامة، وذلك برعاية وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ممثّلًا بمدير الدفاع المدني العميد الركن عماد خريش.

حضر الندوة ممثل النائب فريد الخازن شقيقه صالح الخازن، ممثل النائب سليم الصايغ فارس مدوّر، النائب السابق منصور البون، ممثل قائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي آمر فصيلة عيون السيمان النقيب شربل نقولا، رئيسة مركز أمن عام ريفون المقدم أدريان البستاني، وقائمقام كسروان – الفتوح ستريدا نبهان ممثلة محافظ جبل لبنان محمد مكاوي، إلى جانب ممثلين عن جمعية YASA، ورؤساء وعناصر الدفاع المدني في مراكز كسروان.

قدّم الندوة عضو المجلس البلدي والإعلامي شربل سعادة، واستُهلت بكلمة لرئيس بلدية ميروبا إيلي سعادة الذي شدّد على أهمية “نشر الوعي المروري بين المواطنين والعمل على جعل ميروبا مثالًا يُحتذى به في مجال السلامة العامة”.

وتخلل الندوة مداخلات لكل من رئيس “يازا إنترناشونال” الدكتور زياد عقل، والعميد الركن عماد خريش، اللذين أكدا على “ضرورة ترسيخ ثقافة الوعي المروري وتطبيق القوانين التي تضمن سلامة المواطنين”، مشددَين على “دور البلديات والمجتمع المحلي في تعزيز مفهوم السلامة العامة”.

وفي ختام اللقاء، جرى توقيع اتفاق تعاون بين بلدية ميروبا ممثّلة برئيسها إيلي سعادة وجمعية “يازا” ممثلة برئيسها الدكتور زياد عقل، يهدف إلى تنفيذ برامج توعوية وتدريبية وميدانية تسهم في جعل ميروبا بلدة نموذجية في مجال السلامة المرورية.

وأكد القائمون على المشروع أن الهدف الأساس هو “حماية الأرواح وتعزيز ثقافة احترام القانون”، داعين إلى استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا في البلدة.

واختُتمت الندوة بتكريم العميد خريش والدكتور عقل والقائمقام نبهان بدرعٍ تقديري، عربون تقدير لجهودهم في خدمة السلامة العامة ومساندة بلدية ميروبا في مبادرتها الرائدة.