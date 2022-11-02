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نداء إلى وزارة التربية... أكثر من 100 مدرسة تحتاج الى ترميم فوري!

منذ 14 دقيقة
وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة التربية والتعليم العالي

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أطلق رئيس شبكة سلامة المباني يوسف فوزي عزام، نداء الى وزارة التربية بعيد حادثة الانهيار التي حصلت في مدرسة الأميركان الرسمية مما أدى الى وفاة تلميذة وجرح أخرى.

وذكّر بأن “شبكة سلامة المباني قد أشارت عام 2017 الى وجود أكثر من 100 مدرسة تحتاج الى ترميم فوري وهي تنتشر على جميع الأراضي اللبنانية ومعظمها رسمية”.

وشدد على أن “لا بد من مسوحات ميدانية فورية لاسيما للمدارس القديمة، تقوم بها السلطات المعنية وذلك لمعرفة واقع الحال ومدى تطبيق معايير السلامة العامة ليتم الشروع في عملية الترميم، وذلك حفاظا على سلامة التلاميذ و الجهاز التربوي”.

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