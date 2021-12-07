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نداء عاجل إلى الأهالي.. تداركوا الوضع الصحي فوراً

7 - ديسمبر - 2021
المنية

المنية

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توجه جهاز إسعاف سبل السلام في المنية، في بيان، بـ”نداء عاجل إلى أهالي المنية والجوار، من أجل تدارك الوضع الصحي مع وصول إنتشار جائحة كورونا في منطقتنا إلى مستويات غير مسبوقة، وإننا ندعوكم إلى رفع حس المسؤولية لديكم واتخاذ التدابير العاجلة قبل فوات الأوان”.

وأوضح الجهاز أن “عدد الإصابات الخطيرة بوباء كورونا وصلت إلى نحو 100 إصابة، ولا يوجد أماكن في المستشفيات، وأجهزة الأوكسجين لدينا أشرفت على النفاد، من أجل ذلك فإننا ندعوكم لإلتزام إيقاف جميع المناسبات والتجمعات، واتخاذ جميع إجراءت الوقاية ووضع الكمامة والتباعد الإجتماعي، خصوصا في الأماكن العامة، والمسارعة إلى التسجيل وتلقي اللقاح على المنصة، علما أن لقاح pfizer أصبح متوافرا في مستشفى المنية الحكومي”.

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