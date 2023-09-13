نداء عاجل من "الأونروا" في لبنان لجميع الأطراف في عين الحلوة

وجهت مدير عام الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس نداء الى جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة لوقف أطلاق النار واعطاء الأولوية للسلام .

وكتبت كلاوس عبر حسابها على منصة “X”:

“أعمال عنف غير مسبوقة تدمر عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويهرب السكان دون أن يجدوا مكانًا يلجأون إليه. في خضم الأزمة المالية، أصبحت قدرة “الأونروا ” على إعادة الإعمار مرهقة. نداء عاجل لجميع الأطراف: وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام”.

وشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم مواجهات عنيفة بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازيه، في المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.

واسفرت الاشتباكات التي ما زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى 3 منهم لحركة فتح و15 جريحا. ما يرفع العدد الإجمالي منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.