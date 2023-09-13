الخميس 28 صفر 1445 ﻫ - 14 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نداء عاجل من "الأونروا" في لبنان لجميع الأطراف في عين الحلوة

منذ 18 دقيقة
شعار الأونروا

شعار الأونروا

A A A
طباعة المقال

وجهت مدير عام الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس نداء الى جميع الأطراف في مخيم عين الحلوة لوقف أطلاق النار واعطاء الأولوية للسلام .

وكتبت كلاوس عبر حسابها على منصة “X”:

“أعمال عنف غير مسبوقة تدمر عين الحلوة، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ويهرب السكان دون أن يجدوا مكانًا يلجأون إليه. في خضم الأزمة المالية، أصبحت قدرة “الأونروا ” على إعادة الإعمار مرهقة. نداء عاجل لجميع الأطراف: وقف إطلاق النار وإعطاء الأولوية للسلام”.

وشهد مخيم عين الحلوة مساء اليوم مواجهات عنيفة بين حركة فتح والمجموعات الإسلامية، استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية التي طاولت اماكن متفرقة من مدينة صيدا، كما طاول الرصاص الطائش عددا من احيائها واوتوستراد صيدا الجنوبي ومنطقة الغازيه، في المقابل شهد المخيم حركة نزوح كبيرة الى مدينة صيدا ومنطقتها.

واسفرت الاشتباكات التي ما زالت مستمرة، عن سقوط 5 قتلى 3 منهم لحركة فتح و15 جريحا. ما يرفع العدد الإجمالي منذ اندلاعها ليل الخميس الماضي إلى 12 قتيلاً وأكثر من 110 جرحى.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجامعة اللبنانية
    تمديد إقفال فروع الجامعة اللبنانية في صيدا
    مغدوشة
    بلدية مغدوشة: لتوخي الحذر والابتعاد عن الساحات والطرقات
    نعمة افرام
    افرام بعد لقائه لودريان: لمست عملاً جيّداً ومبشّراً

    الأكثر قراءة

    من وادي خالد - أرشيفية
    انفجار لغمَين وإصابة 3 سوريّين.. ماذا حصل في وادي خالد؟
    صورة لأحد عناصر الهلال الأحمر خلال اشتباكات مخيم عين الحلوة (وسائل التواصل الاجتماعي)
    حزب الله غاضب من توقف المعارك في مخيم عين الحلوة!
    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    صورة وتفاصيل جديدة عن مطار إيران العسكري في جنوب لبنان