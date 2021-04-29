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نداء عاجل من مطران بعلبك ودير الأحمر حنا رحمة

29 - أبريل - 2021
بعلبك - الهرمل

بعلبك - الهرمل

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صدر عن راعي أبرشيّة بعلبك ودير الأحمر الموارنة حنا رحمة هذا النداء العاجل إلى أهالي المنطقة، وخصوصًا إلى مُرَبّي النحل:
بعد أن بادر صاحب السيادة المطران حنا رحمة إلى الاتّصال بمدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود لمتابعة موضوع مكافحة الجراد في منطقة البقاع الشماليّ التي يعتمد أبناؤها على قطاع الزراعة بالمرتبة الأولى لجَنْي لقمة العيش بعرق الجبين، تمّ الإتّفاق على الإسراع في إرسال فرق من قِبَل الجيش اللّبناني وفريق من وزارة الزراعة لمكافحة أسراب الجراد التي ظهرت عصر اليوم في سماء دير الأحمر والقرى والبلدات المجاورة، من خلال رشّ المواد اللازمة.
مع الإشارة إلى أنّ المبيدات التي ستُرَش ليل الجمعة ٣٠ نيسان قد تتسبب بالأذى لقفران النحل.

لذلك جئنا بهذا التنبيه نلفت انتباه مُربّي النّحل إلى ضرورة إقفال قفران النحل خلال هذه الليلة وقبل حلول الصباح.

نسأل الله الصبر والرّحمة، ونوكل أمرنا إلى شفاعة القدّيسَيْن مريم ويوسف.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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