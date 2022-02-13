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نداء لإجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا فورا

13 - فبراير - 2022
ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا

طيران الشرق الاوسط

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اعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان انه “ازاء ما تتداوله وسائل الاعلام العالمية حول امكانية شن روسيا حربا على اوكرانيا، تابعت الهيئة مع الجالية اللبنانية في اوكرانيا اوضاعها، وتبين ان اي انذار رسمي من السلطات اللبنانية بوجوب توخي الدقة او الخروج من اوكرانيا لم يصل الى ابناء الجالية بالرغم من جدية التهديدات وبالتالي خطورة الاوضاع”.

اضافت: “لذلك، تطالب الهيئة وزارة الخارجية والمغتربين بإخلاء الجالية اللبنانية لا سيما الطلاب وهم بالالاف من اوكرانيا على نفقة الدولة اللبنانية فورا بالتنسيق مع شركة طيران الشرق الاوسط MEA التي لن تتأخر في تلبية النداء، وذلك حفاظا على ارواح المغتربين اللبنانيين في اوكرانيا ومن منطلق ضرورة ان تتحمل الدولة اللبنانية المسؤولية الكاملة تجاه مواطنيها المنتشرين في العالم لا سيما اذا اضحوا في ظروف تشبه ما يمكن ان يحصل في اوكرانيا في اي لحظة”.

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