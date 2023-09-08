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نداء لميقاتي: أوقفوا هذا النزف الأمني لصيدا!

منذ ساعة واحدة
مخيم عين الحلوة

مخيم عين الحلوة

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أجرى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان اتصالاً هاتفياً برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وضعه خلاله بأجواء الوضع في مدينة صيدا عقب تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة والتي طالت بقذائفها ورصاصها احياء ومبان سكنية ومرافق عامة في المدينة.

وتمنى المفتي سوسان على ميقاتي “العمل بكل الوسائل المتاحة للضغط من أجل وقف هذا النزف الأمني لصيدا من خاصرتها الفلسطينية، وأن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذا المجال”.

كما أجرى المفتي سوسان مروحة اتصالات، مع كل من مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان، والنائب أسامة سعد والسيدة بهية الحريري ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود.

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