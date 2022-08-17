الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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نداء من الجبهة السيادية... وتحذير!

منذ ساعة واحدة
الجبهة السيادية من أجل لبنان

الجبهة السيادية من أجل لبنان

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عقدت الأمانة العامة للجبهة السياديّة من اجل لبنان اجتماعها الأسبوعي في مركزها في السوديكو. تداولت في المستجدّات وأصدرت بيانا لاحظت فيه “تسارع الاتصالات لتشكيل حكومة جديدة وما يرافقها من سعي لضمّ وزراء سياسيّين تابعين للمنظومة الحالية. وعليه، فهي تحذّر من أن تكون هذه الخطوة، في الأيام الأخيرة من الولاية الرئاسيّة، بديلاً عن انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في المهلة المنصوص عنها دستورياً والتي تبدأ بعد أقلّ من أسبوعين من تاريخه”.

وناشدت الجبهة “المجلس الدستوري أن يدحض، بالفعل لا بالقول، ما يتردّد عن أنّ قراراً ما أتّخذ في مكان ما، من أجل قلب المعادلات التي رسى عليها المجلس النيابي الحالي وذلك عشيّة حصول الانتخابات الرئاسيّة المقبلة”.

وطالبت الجبهة “السلطات المختصّة من رئاسيّة ووزاريّة بأن توضح اللغط الكبير الحاصل بخصوص مرسوم التجنيس المُزمع إصداره قبل نهاية الولاية الرئاسيّة وإعلام اللبنانيّين بالمعايير والمواصفات التي على أساسها ستتوزّع هويتهم على غير أبناء وطنهم”.

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