نداء من المطران درويش الى الزحليين: إلزموا منازلكم

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وجه رئيس أساقفة الفرزل زحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش نداء الى أهالي زحلة، طالبهم فيه “التزام المنازل في هذه الفترة، بعد أن تبين ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا في زحلة وجوارها أمس واليوم”.

ودعا درويش محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة ورئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب الى “إقفال المدينة لفترة معينة ريثما تنجلي الأمور”.

وأكد درويش “ضرروة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة”، مشددا على “إقفال جميع المؤسسات والمطاعم وقاعات الكنائس وأماكن التجمع في المدينة”، سائلا “مريم العذراء سيدة زحلة والبقاع أن تبسط يديها وتشفي المصابين وتحمي الجميع”.