نداء من اليازا إلى وزارة الأشغال وكهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟

وجهت اليازا نداء عاجلًا الى وزارة الاشغال العامة والنقل والى مؤسسة كهرباء لبنان وجميع المعنيين لمعالجة العمود الذي يعرّض حياة الناس للخطر على طريق المتن السريع.

ولا تزال “طرق الموت” في لبنان تحصد مزيداً من الضحايا مخلّفة فاجعة لدى العائلات.

فقد أحصت غرفة “التحكم المروري” سقوط 4 قتلى و16 جريحاص في 8 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشّر خطر جدّاً لمعايير السلامة المرورية في لبنان.

وفي وقت سابق، أكد خبير السلامة المرورية كامل إبراهيم لـ”النهار” أنّ “حوادث السّير في لبنان والعالم ليست قضاءً وقدراً بل هي ناتجة عن أخطاء بشريّة، إهمال للطّرقات أو خلل في المركبات السيّارة، وحادث الفنان جورج الرّاسي هو نتيجة إهمال تامّ للإضاءة وتحذيرات الطّرقات، ولو أنّنا تنبّهنا أكثر إلى مبادئ السّلامة المروريّة، لكنّا حافظنا على حياة جميع ضحايا الحوادث المروريّة”.