الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نداء من اليازا إلى وزارة الأشغال وكهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟

منذ 7 دقائق
اليازا

اليازا

A A A
طباعة المقال

وجهت اليازا نداء عاجلًا الى وزارة الاشغال العامة والنقل والى مؤسسة كهرباء لبنان وجميع المعنيين لمعالجة العمود الذي يعرّض حياة الناس للخطر على طريق المتن السريع.

ولا تزال “طرق الموت” في لبنان تحصد مزيداً من الضحايا مخلّفة فاجعة لدى العائلات.

فقد أحصت غرفة “التحكم المروري” سقوط 4 قتلى و16 جريحاص في 8 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية، في مؤشّر خطر جدّاً لمعايير السلامة المرورية في لبنان.

وفي وقت سابق، أكد خبير السلامة المرورية كامل إبراهيم لـ”النهار” أنّ “حوادث السّير في لبنان والعالم ليست قضاءً وقدراً بل هي ناتجة عن أخطاء بشريّة، إهمال للطّرقات أو خلل في المركبات السيّارة، وحادث الفنان جورج الرّاسي هو نتيجة إهمال تامّ للإضاءة وتحذيرات الطّرقات، ولو أنّنا تنبّهنا أكثر إلى مبادئ السّلامة المروريّة، لكنّا حافظنا على حياة جميع ضحايا الحوادث المروريّة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    انتخابات المغتربين
    الإغتراب كان مجلّياً في الانتخابات النيابية... فماذا عن الرئاسية؟
    النائب رازي الحاج
    الحاج: لا يجب مناقشة قانون الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة واضحة
    كتلة "اللقاء الديمقراطي"
    اللقاء الديمقراكي يحدّد موقفه من إقتراح قانون الكابيتال كونترول... ما هو؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
    الموز له العديد من الفوائد الصحية
    طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن