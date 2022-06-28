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نداء من عراجي: الوقاية والإقبال على اللقاح يحمينا

منذ دقيقتين
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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أكد النائب السابق عاصم عراجي أن “ارتفاع اصابات كورونا أخيراً يجب أن يكون حافزاً للبنانيين الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا اللقاحات الثلاثة لوباء كورونا، الإسراع بتلقي اللقاح خوفاً عليهم من إصابة شديدة، خصوصاً أن القطاع الصحي على حافة الانهيار، وتكاليف العلاج مرتفعة جداً. الوقاية والإقبال على اللقاح يحمينا”.

وكان أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض أن نسبة فحوصات كورونا الإيجابية مرتفعة وتخطت الـ11% بعدما كانت 5%.

وأوضح وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، أن هذه الفحوص الايجابية تعود للمتحور الجديد لكورونا شديد العدوى المنتشر في كل العالم إضافةً الى ضعف المناعة المجتمعية في لبنان، لافتا إلى أن نسبة الملقحين لم تتعد الـ45%.

وأكد أبيض أن الوضع في المستشفيات ما زال تحت السيطرة، كاشفا أنه لن يتوجه لإقفال البلد، بل للتشدد بالإجراءات التي سيُعلن عنها بعد اجتماع لجنة كورونا هذا الأسبوع، إضافةً الى التشجيع على أخذ اللقاح.

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