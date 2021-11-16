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نداء من عراجي لميقاتي: مرضى السكري والضغط والقلب والأعصاب تحت الخطر

16 - نوفمبر - 2021
عاصم عراجي

عاصم عراجي

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وجّه رئيس لجنة الصحة النيابي النائب عاصم عراجي نداء لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالباً منه التدخل لزيادة الدعم لأدوية الامراض المزمنة.

وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “دولة الرئيس ميقاتي، أتوجه اليك شخصياً التدخل لدى مصرف لبنان لزيادة الدعم لأدوية الامراض المزمنة، أسعارها فوق طاقة 70 في المئة من الشعب اللبناني، وسيكون مرضى السكري والضغط والقلب والأعصاب تحت الخطر، وزارة الصحة وحدها لا تستطيع الضغط على المصرف بينما انت كرئيس وزراء بإمكانك”.

يذكر أنه صدرت لوائح الأسعار الجديدة للأدوية بكافة أنواعها المدعومة منها وغير المدعومة، وقد أوردتها وزارة الصحة العامة على موقعها الإلكتروني.

ووفق جداول الأدوية فإن الزيادات التي طرأت على الأسعار تتفاوت بين 11.3 في المئة و496.68 في المئة. وبعض الأدوية ارتفع بنسبة 561.89 في المئة، وبنسبة 614.41 في المئة مثل دواء ACTOS، الذي ارتفع سعره من 25.805 ليرات إلى 184.352 ليرة.

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