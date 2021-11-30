الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 30 نوفمبر 2021 |
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نداء من فوج إطفاء بيروت: زودوا آليات الإطفاء في بشامون بالمياه

منذ ساعة واحدة
سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

سيارة تابعة لفوج إطفاء بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن فوج اطفاء بيروت “يناشد كل من لديه القدرة في محيط منطقة بشامون وجوارها تأمين المياه لتزويد سيارات الاطفاء لتستطيع اخماد النيران المندلعة بقوة وزادت سرعة الرياح في اتساع بقعة الحريق”.

وكان محافظ بيروت القاضي مروان طلب أمس من فوج الاطفاء التدخل وارسال الفرق العاملة لمؤازرة الدفاع المدني واخماد الحريق المندلع في أحراج منطقة بشامون.

وبسبب تجدد الحريق في منطقة بشامون، طلب عبود مجددا من قائد فوج الاطفاء التدخل ، حيث لا يزال رجال الفوج يعملون لغاية اللحظة في ظروف مناخية صعبة على مكافحة الحريق لمنع امتدادها على مساحات آمنة لم تصلها النيران بعد.

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