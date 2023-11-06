نداء من مزارعي الزيتون: لمنع دخول الزيت الأجنبي ووقف السرقات

استنكر “تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون” في بيان، “دخول كميات كبيرة من زيت الزيتون وحب الزيتون الاجنبي الى مستودعات التجار في عدد من المناطق ،مع استمرار موسم قطاف الزيتون في مناطق زراعة الزيتون الأساسية”.

وناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن وقائد الجيش العماد جوزاف عون وادارة الجمارك والقوى الامنية “وقف دخول كميات زيت الزيتون وحب الزيتون تنفيذا لقرار منع استيراد زيت الزيتون”.

واعتبر ان “زيت الزيتون لا يزال مقبول الثمن في لبنان اذا قورن بالارتفاع الفاحش لاسعار زيت الزيتون في كل دول العالم، نتيجة فقدان معظم الموسم بسبب التغيرات المناخية. ففي اسبانيا مثلا يتعدى ثمن تنكة الزيت المئتي دولار”.

وأكد ان “الزيوت الاجنبية التي تدخل لبنان بأسعار رخيصة هي في معظمها زيوت مغشوشة ما يشكل عملية اغتيال لزيت الزيتون اللبناني وللامن الغذائي الوطني”.

من جهة اخرى ومع انتشار ظاهرة سرقة الزيتون، طالب التجمع وزير الزراعة “بإصدار قرار منع المعاصر من استقبال وعصر اي حب زيتون الا من المزارعين او الضمانين، وكذلك منع تجار حب الزيتون من شراء حب الزيتون الا من المزارعين، ومنع اي كان غير اصحاب بساتين الزيتون من الدخول الى هذه البساتين، بعد ان انتشرت ظاهرة سرقة الزيتون بشكل خطير، وقد سبق للتجمع ان طالب بتكليف الجيش بمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل خللا امنيا كبيرا .”