ندوة في بيروت.. الإعلام الشبابي أداة لتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان في لبنان

منذ ساعة واحدة
المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع
نظم المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، في مقر المجلس بمبنى وزارة الإعلام في بيروت، ندوة حوارية بعنوان: “دور الإعلام في التوجيه الشبابي”، بحضور السفير هيثم بوسعيد، ورئيس المجلس عبد الهادي محفوظ، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والخبراء والباحثين في الشأن الشبابي.

افتتح محفوظ اللقاء بالحديث عن اختلال التوازن الاجتماعي في لبنان وهجرة الأدمغة نتيجة غياب الطبقة المتوسطة وتراجع فرص العمل، مؤكداً على أهمية الإعلام في توعية الشباب والمرأة وربطهم بالوطن، وتحقيق المساواة الفعلية، لا النظرية، في مختلف المجالات.

وشدد محفوظ على دور الإعلام في التشريع لصالح الشباب والمرأة، وتصويب الأداء السياسي، وتعزيز الموطنة، ومحاربة الطائفية السياسية، داعياً إلى تفعيل إعلام رقابي وتربوي يحمي الثروة البشرية ويوجهها لخدمة البلد.

من جهته، أكد السفير بوسعيد أن الإعلام الحر والمسؤول يشكل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويساهم في نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، ويحد من انتشار الأخبار الزائفة. كما دعا إلى:

تحديث المنظومة الإعلامية اللبنانية لتكون تفاعلية وشبابية،

دعم البرامج التدريبية والمبادرات الشبابية في الإعلام،

توفير فرص عمل عادلة للشباب اللبناني،

إشراك الجامعات ومراكز الأبحاث في صياغة سياسة إعلامية وطنية.

وختم بوسعيد مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز ثقة الشباب بمؤسسات الدولة، وتكرس لبنان كمنصة ديمقراطية إقليمية تحترم التعددية الفكرية والثقافية، وترسخ السلام الاجتماعي.

