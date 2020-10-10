نديم الجميل: ألم يتعلم سعد الحريري بعد؟

سأل النائب المستقيل نديم الجميّل “لماذا يحمل الحريري نفسه وحيدا الفشل؟ الفشل سببه الثنائي المعطل والعهد القوي والتركيبة التي أوصلت البلد الى ما نحن اليه، وهناك نسب متفاوتة في هذا الفشل. أما إذا كان سعد الحريري يصر على تحمل المسؤولية وحيدا في تشكيل الحكومات السابقة وعن الفشل والانهيار، فعليه هو ورؤساء الحكومة السابقون أن يفسحوا في المجال اليوم أمام الدم الجديد لتحمل المسؤولية”.

وقال: “تحدث أيضا سعد الحريري عن المبادرة الفرنسية. ويبدو أنه هو أيضا وافق الفرنسيين في تحليلهم لحزب الله، أن هناك جزءا سياسيا وجزءا إرهابيا، إذ أنه أيضا لم يتحدث عن لب المشكلة وهي السلاح غير الشرعي، بل فتح النار على الأصدقاء والأخصام على حد سواء وحيد سلاح حزب الله الذي كان المسبب الأول في عرقلة حكومة حسان دياب ومنع تشكيل حكومة مصطفى أديب”.

وأضاف: “إذا كان حزب الله يطالب اليوم بعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، فمن أجل “نتفه” وإيصاله ضعيفا حتى لا يتمكن من الحكم. ألم يتعلم سعد الحريري بعد؟ فمن يوافق على تسليم وزارة المالية الى الثنائي المعطل دون شروط بهذه السرعة وبدون أي ضمانة، لا يكون قد تعلم شيئا من تجارب الماضي القريب، أي مثلما وافق بسرعة على مجيء الرئيس ميشال عون”.

وردا على سؤال، قال الجميل: “فشل المبادرة الفرنسية لها سبب ونتائج. إذا كان الحريري يتكل على حسن أخلاق حزب الله تجاه هذه المبادرة، فهو مخطئ إذ تبين كيف أن حزب الله لم يف بالتزاماته تجاه الفرنسيين. وإذا كان الثنائي المعطل لديه أكثرية في المجلس، فليشكلوا حكومة اللون الواحد وليسموا وزير المالية الذي يريدون، وليثبتوا للمواطنين ماذا بإمكانهم أن يقوموا به مع العهد القوي. وسنرى إذا كان الوضع الحالي سيتحسن أم سينهار”.

وختم: “إن فرط المبادرة الفرنسية ألم تكن تجربة خطيرة من قبل الثنائي المعطل وقد أوصلتنا الى الفوضى السياسية والدستورية والأخلاقية. لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية. خذوا هذه الحكومة مثلما أخذتم المجلس وليعي الشعب أن المشكلة ليست من سعد الحريري إنما من الثنائي المعطل والعهد القوي الذين خربوا البلد مع التركيبة التي تدور في فلكهم”.