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نديم الجميل: اتركوا النازحين المهاجرين إلى أوروبا.. ولتتكفّل هي بهم

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 12:13 مساءً
نديم الجميل

نديم الجميل

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أشار النائب نديم الجميّل على منصّة “إكس”، إلى أنّه “على السلطات الأمنيّة التي أوقفت النازحين الذين حاولوا الهجرة إلى أوروبا أن تتركهم بحالهم”.

وأضاف “فأوروبا ترحب بهم وتدعم فكرة النزوح، ولا ترى أي ضرورة لعودتهم إلى سوريا، فلنتركهم وليجدوا حياةً كريمة ومستقبلاً آمنًا ولتتكفل أوروبا بهم”.

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