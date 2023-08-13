نديم الجميل: اتركوا النازحين المهاجرين إلى أوروبا.. ولتتكفّل هي بهم

أشار النائب نديم الجميّل على منصّة “إكس”، إلى أنّه “على السلطات الأمنيّة التي أوقفت النازحين الذين حاولوا الهجرة إلى أوروبا أن تتركهم بحالهم”.

وأضاف “فأوروبا ترحب بهم وتدعم فكرة النزوح، ولا ترى أي ضرورة لعودتهم إلى سوريا، فلنتركهم وليجدوا حياةً كريمة ومستقبلاً آمنًا ولتتكفل أوروبا بهم”.

على السلطات الامنية التي اوقفت النازحين الذين حاولوا الهجرة الى اوروبا ان تتركهم بحالهم، فاوروبا ترحب بهم وتدعم فكرة النزوح ولا ترى اي ضرورة لعودتهم الى سوريا، فلنتركهم وليجدوا حياةً كريمة ومستقبل آمن ولتتكفل اوروبا بهم. — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) August 13, 2023