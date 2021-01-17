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نديم الجميل: السقوف المالية والمساعدات التي وزعت للمستشفيات مهزلة

17 - يناير - 2021
نديم الجميل

نديم الجميل

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غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على تويتر، قائلا: “أهالي بيروت والمتن يدفعون ضرائبهم لدولة تستولي على الاموال لتعطيها للدويلة التي لا تدفع ضرائبها! موضوع السقوف المالية والمساعدات التي وزعت للمستشفيات مهزلة! مستشفيات بيروت والمتن تتلقى نصف السقوف التي أعطيت لمستشفيات الدويلة”.

أضاف: “اذا الوزير بدو يبخشش حزب الله، يبخشش من جيبتو”.

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