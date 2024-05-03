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نديم الجميل: باعوا لبنان وسيادته بمليار يورو

منذ ساعة واحدة
نديم الجميل

نديم الجميل

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كتب النائب نديم الجميّل عبر منص “اكس”:

باعوا لبنان وسيادته وامنه وسلمه الاهلي ومستقبل ابنائه بمليار يورو…

هذا توطين مقنع واعلان موت الدولة وتحللها الكامل، واعلان حرب على الشعب اللبناني كله، وهذا لن يجر لبنان الا لانفجار كبير.
على الحكومة العتيدة العمل جدياً على العودة الفورية بدل من تضييع الوقت بصفقات مدمرة للبلاد.

اذا كان الاتحاد الاوروبي ومفوضية اللاجئين والجمعيات التي تدور في فلكهما، حريصين ومهتمين بالنازحين السوريين في لبنان، فليأخذوهم الى اوروبا واراضيها الواسعة، والّا فليدفعوا المليارات في سوريا لتأمين عودتهم اليوم قبل الغد.

لو قبلنا بالتوطين بال١٩٧٥ لما دفعنا الثمن ٣٠ سنة حرب، ودماء خيرة الشباب، شهدائنا الابرار.

 

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